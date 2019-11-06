Son Dakika Haberleri: Beşiktaş TRC İnşaat, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Rus rakibini ağırlayacak
Son Dakika Spor Beşiktaş TRC İnşaat, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Rus rakibini ağırlayacak

Beşiktaş TRC İnşaat, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Rus rakibini ağırlayacak

8 saat önce

Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu dördüncü maçında yarın Rusya temsilcisi Spartak Moskova Region'la sahasında karşılaşacak.

Beşiktaş TRC İnşaat, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Rus rakibini ağırlayacak, System.String[]

Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu dördüncü maçında yarın Rusya temsilcisi Spartak Moskova Region'la sahasında karşılaşacak.

BJK Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Toplam 4 takımın yer aldığı grupta ilk üç maçında bir galibiyet alan siyah-beyazlılar, 3. sırada bulunuyor. Rus temsilcisi ise aldığı iki galibiyetle, haftaya ikinci sırada girdi.

İki takım arasında Rusya'da oynanan ilk karşılaşmayı Spartak Moskova Region 80-71 kazandı.

Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:06 Kaynak: AA
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