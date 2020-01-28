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Beşiktaş TRC İnşaat, Fransa deplasmanında! Rakip Carolo Basket...
6 saat önce
Charleville-Mezeres kentinde Caisse d'Epargne Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
Charleville-Mezeres kentinde Caisse d'Epargne Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
Grubunu üçüncü sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanan siyah-beyazlı ekip, Fransız ekibi Roche Vendee ile eşleşmiş ve rakibini eleyerek son 16 turuna yükselmişti.
Carolo Basket ise grubundaki 6 karşılaşmanın 5'ini kazanarak adını son 16 turuna yazdırmıştı.
İki ekip arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma Fransız ekibinin 92-76'lık üstünlüğüyle sona ermişti.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:27
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