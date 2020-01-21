Beşiktaş TRC İnşaat'ın rakibi Carolo Basket - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş TRC İnşaat'ın rakibi Carolo Basket - Son Dakika Spor

Beşiktaş TRC İnşaat'ın rakibi Carolo Basket

6 saat önce

Beşiktaş TRC İnşaat, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Fransa'nın Carolo Basket takımı ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş TRC İnşaat'ın rakibi Carolo Basket, System.String[]

Beşiktaş TRC İnşaat, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Fransa'nın Carolo Basket takımı ile karşı karşıya gelecek.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Grubunu üçüncü sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanan siyah-beyazlı ekip, play-offta Fransız ekibi Roche Vendee ile eşleşti ve rakibini eleyerek son 16 turuna yükseldi. Carolo Basket ise grubundaki 6 karşılaşmanın 5'ini kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Beşiktaş, Avrupa, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş'ın olağanüstü kongreye gideceği iddia edildi
Beşiktaş, Abdullah Avcı'yla yola devam kararı aldı Beşiktaş, sezon sonunda Loris Karius'un sözleşmesini uzatmayacak Rıza Çalımbay, röportaj verirken transfer görüşmesi yaptı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 17:24:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş TRC İnşaat'ın rakibi Carolo Basket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]