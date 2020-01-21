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Beşiktaş TRC İnşaat'ın rakibi Carolo Basket
6 saat önce
Beşiktaş TRC İnşaat, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Fransa'nın Carolo Basket takımı ile karşı karşıya gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:42 Kaynak: AA
Beşiktaş TRC İnşaat, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Fransa'nın Carolo Basket takımı ile karşı karşıya gelecek.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Grubunu üçüncü sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanan siyah-beyazlı ekip, play-offta Fransız ekibi Roche Vendee ile eşleşti ve rakibini eleyerek son 16 turuna yükseldi. Carolo Basket ise grubundaki 6 karşılaşmanın 5'ini kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.
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