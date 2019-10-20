Son Dakika Haberleri: Beşiktaş TRC İnşaat -  İzmit Belediyespor: 88-89
Son Dakika Spor Beşiktaş TRC İnşaat -  İzmit Belediyespor: 88-89

Beşiktaş TRC İnşaat -  İzmit Belediyespor: 88-89

1 saat önce

SALON: Ahmet CömertHAKEMLER: Uğur Özen, İsmail Binbir, Niyazi Yasin KahramanBEŞİKTAŞ TRC İNŞAAT: Anderson 32, Elif Emirtekin 8, Snytsina 20, Bogicevic 4, Bahar Çağlar 21, Melisa Korkmaz, Middleton, Melek Uzunoğlu 3, Elif BayramİZMİT BELEDİYESPOR: Gizem Yavuz 17, Ezgi Manlacı 3, Özge...

Beşiktaş TRC İnşaat -  İzmit Belediyespor: 88-89, System.String[]

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SALON: Ahmet Cömert

HAKEMLER: Uğur Özen, İsmail Binbir, Niyazi Yasin Kahraman

BEŞİKTAŞ TRC İNŞAAT: Anderson 32, Elif Emirtekin 8, Snytsina 20, Bogicevic 4, Bahar Çağlar 21, Melisa Korkmaz, Middleton, Melek Uzunoğlu 3, Elif Bayram

İZMİT BELEDİYESPOR: Gizem Yavuz 17, Ezgi Manlacı 3, Özge Kavurmacıoğlu 12, Cado 22, Grigalauskyte 13, Talbert 15, Yasemin Güneş, Melek Yusufoğlu 4, Gamze Takmaz 3

1'İNCİ PERİYOT: 20-27

DEVRE: 40-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-62

NORMAL SÜRE: 81-81

5 FAULLE ÇIKAN: 39.03 Talbert (İzmit Belediyespor)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2'nci haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda normal süresi 81-81 tamamlanan karşılaşmada Beşiktaş TRC İnşaat'ı 89-88 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar ligdeki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılırken konuk ekip ligdeki ilk galibiyetini elde etti.


Beşiktaş, İzmit, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:32 Kaynak: DHA
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