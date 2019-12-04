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Beşiktaş TRC İnşaat, Mabetex'i konuk edecek
6 saat önce
Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 6. hafta maçında yarın Kosova ekibi Mabetex'le karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:24 Kaynak: AA
Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 6. hafta maçında yarın Kosova ekibi Mabetex'le karşılaşacak.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki maç, saat 19.00'da başlayacak.
Gruptaki 5 maçta 2 galibiyet ve 3 yenilgi alan siyah-beyazlı takım, 3. sırada yer alıyor.
B Grubu'ndaki 5 maçtan da mağlup ayrılan Mabetex ise son sırada bulunuyor.
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