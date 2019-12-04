Son Dakika Haberleri: Beşiktaş TRC İnşaat, Mabetex'i konuk edecek
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Beşiktaş TRC İnşaat, Mabetex'i konuk edecek

6 saat önce

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki maç, saat 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş TRC İnşaat, Mabetex'i konuk edecek, System.String[]

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki maç, saat 19.00'da başlayacak.


Gruptaki 5 maçta 2 galibiyet ve 3 yenilgi alan siyah-beyazlı takım, 3. sırada yer alıyor.


B Grubu'ndaki 5 maçtan da mağlup ayrılan Mabetex ise son sırada bulunuyor.


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:35 
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