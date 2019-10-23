Son Dakika Haberleri: Beşiktaş TRC İnşaat, MBA Moskova'yı konuk edecek!
Son Dakika Spor Beşiktaş TRC İnşaat, MBA Moskova'yı konuk edecek!

Beşiktaş TRC İnşaat, MBA Moskova'yı konuk edecek!

1 saat önce

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş TRC İnşaat, MBA Moskova'yı konuk edecek!, System.String[]

BJK Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.


Siyah-beyazlılar, gruptaki ilk maçında bir diğer Rus ekibi Spartak& Moskova Region'a 80-71 kaybetti. MBA Moskova ise ilk maçında sahasında Kosova temsilcisi Mabetex'i 90-58 yendi.


Beşiktaş Spor Kulübü, Spartak Moskova, Moskova, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:14 
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