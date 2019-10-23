Beşiktaş TRC İnşaat, MBA Moskova'yı konuk edecek!
1 saat önce
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
BJK Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Siyah-beyazlılar, gruptaki ilk maçında bir diğer Rus ekibi Spartak& Moskova Region'a 80-71 kaybetti. MBA Moskova ise ilk maçında sahasında Kosova temsilcisi Mabetex'i 90-58 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:14
Rus askerlerini taşıyan uçak Kamışlı'ya indi Türkiye-Rusya anlaşmasında "Kamışlı hariç" ne anlama geliyor? Diplomatik kaynaklar açıkladı Khabib Nurmagomedov, Galatasaray-Real Madrid maçını tribünden takip etti Soçi Mutabakatı'nı Rus yetkililer değerlendirdi: Türkiye ve Rusya diplomatik zafer kazandı