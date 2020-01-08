Beşiktaş TRC İnşaat, Roche Vendee Basket karşısında tur arayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş TRC İnşaat, Roche Vendee Basket karşısında tur arayacak - Son Dakika Spor

Beşiktaş TRC İnşaat, Roche Vendee Basket karşısında tur arayacak

6 saat önce

Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nın play-off 1. tur rövanşında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi Roche Vendee Basket ile karşılaşacak.

Beşiktaş TRC İnşaat, Roche Vendee Basket karşısında tur arayacak, System.String[]

Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nın play-off 1. tur rövanşında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi Roche Vendee Basket ile karşılaşacak.

Pays da la Loire bölgesindeki Les Oudairies Spor Salonu'nda oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Roche Vendee Basket 83-79 kazanmıştı.

Siyah-beyazlı ekibin son 16 turuna kalabilmek için deplasmandaki maçı en az 5 farkla kazanması gerekiyor. Karşılaşma, Beşiktaş'ın 4 farklı galibiyetiyle sona ermesi durumunda uzatmaya gidecek.

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:10 Kaynak: AA
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