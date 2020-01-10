Beşiktaş TRC İnşaat son 16 turuna kaldı! - Son Dakika
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Beşiktaş TRC İnşaat son 16 turuna kaldı!

57 dakika önce

Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off 1. tur rövanş maçında Fransa temsilcisi Roche Vendee Basket'i 82-73 yenerek son 16 turuna kaldı.

Beşiktaş TRC İnşaat son 16 turuna kaldı!, System.String[]

Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off 1. tur rövanş maçında Fransa temsilcisi Roche Vendee Basket'i 82-73 yenerek son 16 turuna kaldı.


Pays da la Loire bölgesindeki Les Oudairies Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı takım birinci çeyreği 22-18 önde tamamlarken mücadelenin ilk yarısı 37-37 beraberlikle tamamlandı.


Maçın 3. periyodunu 59-57 geride tamamlayan Beşiktaş TRC İnşaat, son periyotta üstünlüğü ele alarak karşılaşmadan 82-73 galip ayrıldı.


İstanbul'daki karşılaşmada rakibine 83-79 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, rövanş mücadelesini 9 sayı farkla kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:37 
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