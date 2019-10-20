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Beşiktaş TRC İnşaat uzatmada kaybetti!

1 saat önce

Salon: Ahmet CömertHakemler: Uğur Özen, İsmail Binbir, Niyazi Yasin KahramanBeşiktaş TRC İnşaat: Anderson 32, Elif Emirtekin 8, Snytsina 20, Bahar Çağlar 21, Bogicevic 4, Melisa Korkmaz, Middleton, Melek Uzunoğlu 3, Elif Bayramİzmit Belediyespor: Gizem Yavuz 17, Ezgi Manlacı 3, Cado 22,...

Beşiktaş TRC İnşaat uzatmada kaybetti!, System.String[]

Salon: Ahmet Cömert


Hakemler: Uğur Özen, İsmail Binbir, Niyazi Yasin Kahraman


Beşiktaş TRC İnşaat: Anderson 32, Elif Emirtekin 8, Snytsina 20, Bahar Çağlar 21, Bogicevic 4, Melisa Korkmaz, Middleton, Melek Uzunoğlu 3, Elif Bayram


İzmit Belediyespor: Gizem Yavuz 17, Ezgi Manlacı 3, Cado 22, Özge Kavurmacıoğlu 12, Grigalauskyte 13, Talbert 15, Yasemin Güneş, Melek Yusufoğlu 4, Gamze Takmaz 3


1. Periyot: 20-27


Devre: 40-43


3. Periyot: 61-62


Normal süre: 81-81


Beş faulle çıkan: 39.03 Talbert (İzmit Belediyespor)


Bahar Çağlar, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:15 
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