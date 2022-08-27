Beşiktaş tribün lideri Subaşı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Beşiktaş tribün lideri Subaşı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

27.08.2022 07:14

Beşiktaş tribün lideri Subaşı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı Beşiktaş'ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı, Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde kafede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı.

Beşiktaş'ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı, Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde kafede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Tribün lideri Subaşı silahlı saldırıda hayatını kaybederken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa'da bulunan bir alışveriş merkezindeki kafede arkadaşlarıyla birlikte oturan Beşiktaş tribün lideri Seyit Subaşı (45), silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kırşunlarla yaralanan Subaşı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Silahlı saldırı sonrası olay yerinden kaçan Mustafa Y., alışveriş merkezi çevresinden çok uzaklaşmadan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tribün liderine saldırı kamerada

Görüntülerde Subaşı'nın kafede arkadaşlarıyla oturduğu sarıda elinde silahla saldırganın geldiği ve Subaşı'na defalarca ateş ettiği, saldırganın ateş ettiği sırada kafedekilerin korku içinde sağa sola kaçtıkları anlar görülüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Bayrampaşa, alışveriş, Beşiktaş, Subaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş tribün lideri Subaşı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş tribün lideri Subaşı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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