Beşiktaş tribünlerine kadınlar renk kattı - Son Dakika

- Beşiktaş- Başakşehir karşılaşmasında tribünler kadın taraftarlarla doldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde siyah-beyazlı kulüp, kadın taraftarlara bu karşılaşmayı ücretsiz yapmıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş'ta, Başkan Ahmet Nur Çebi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu karşılaşmanın kadın seyircilere ücretsiz olacağını açıklamıştı. Siyah-beyazlı kadın taraftarlar, karşılaşmaya yoğun ilgi gösterirken, Vodafone Park tribünleri de renklendi. Kadın taraftarlar, karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya çıkan futbolculara tezahüratlarda bulundu, diğer tribünler de kadın taraftarları alkışladı.

(Bozhan Memiş - Samet Yalçın/İHA)