Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında İngiltere'nin Wolverhampton Wanderers ekibine...
59 dakika önce
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında İngiltere'nin Wolverhampton Wanderers ekibine sahasında 1-0 yenildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:48 Kaynak: AA
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında İngiltere'nin Wolverhampton Wanderers ekibine sahasında 1-0 yenildi.
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