Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında İngiltere'nin Wolverhampton Wanderers ekibine...
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında İngiltere'nin Wolverhampton Wanderers ekibine...

59 dakika önce

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında İngiltere'nin Wolverhampton Wanderers ekibine sahasında 1-0 yenildi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında İngiltere'nin Wolverhampton Wanderers ekibine..., System.String[]

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında İngiltere'nin Wolverhampton Wanderers ekibine sahasında 1-0 yenildi.

İngiltere, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:48 Kaynak: AA
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