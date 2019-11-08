Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında Portekiz'in Braga takımına deplasmanda 3-1...
6 saat önce
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında Portekiz'in Braga takımına deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve son 32 turuna çıkma şansını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:54 Kaynak: AA
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında Portekiz'in Braga takımına deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve son 32 turuna çıkma şansını yitirdi.
Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika'dan skandal karar! Yine Braga yine kırmızı kart! Akıllara Ivan Bebek geldi Medipol Başakşehir, Wolfsberger'i 3-0 ile geçti! Trabzonspor, Krasnodar'a 3-1 mağlup oldu!