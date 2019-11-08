Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında Portekiz'in Braga takımına deplasmanda 3-1...
Son Dakika Spor Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında Portekiz'in Braga takımına deplasmanda 3-1...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında Portekiz'in Braga takımına deplasmanda 3-1...

6 saat önce

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında Portekiz'in Braga takımına deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve son 32 turuna çıkma şansını yitirdi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında Portekiz'in Braga takımına deplasmanda 3-1..., System.String[]

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında Portekiz'in Braga takımına deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve son 32 turuna çıkma şansını yitirdi.

Beşiktaş, Portekiz, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:54 Kaynak: AA
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