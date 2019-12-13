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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki son maçında İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a...
6 saat önce
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki son maçında İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:52 Kaynak: AA
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki son maçında İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu.
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