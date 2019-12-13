Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki son maçında İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a... - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki son maçında İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a... - Son Dakika Spor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki son maçında İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a...

6 saat önce

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki son maçında İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki son maçında İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a..., System.String[]

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki son maçında İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu.

İngiltere, Beşiktaş, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:52 Kaynak: AA
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