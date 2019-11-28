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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği Slovakya ekibi Slovan...
5 saat önce
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği Slovakya ekibi Slovan Bratislava'yı 2-1 yendi. Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:48 Kaynak: AA
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