Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak
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Beşiktaş, Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak

5 saat önce

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada karşılaşmanın 7 Eylül Cumartesi günü 17.00'de Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

Beşiktaş, Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak, System.String[]

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada karşılaşmanın 7 Eylül Cumartesi günü 17.00'de Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

Ümraniye, Eylül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:34 
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