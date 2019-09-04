Beşiktaş, Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak
5 saat önce
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada karşılaşmanın 7 Eylül Cumartesi günü 17.00'de Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacağı belirtildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada karşılaşmanın 7 Eylül Cumartesi günü 17.00'de Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:34
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