Beşiktaş, Ümraniyespor ile yarın hazırlık maçı yapacak
22 dakika önce
Beşiktaş, yarın hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:06 Kaynak: AA
Beşiktaş, yarın hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Süper Lig'in dördüncü haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı mücadelenin çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı takım, milli müsabakalar nedeniyle verilen arada Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.
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