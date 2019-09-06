Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Ümraniyespor ile yarın hazırlık maçı yapacak
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Beşiktaş, Ümraniyespor ile yarın hazırlık maçı yapacak

22 dakika önce

Beşiktaş, yarın hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Ümraniyespor ile yarın hazırlık maçı yapacak, System.String[]

Beşiktaş, yarın hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Süper Lig'in dördüncü haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı mücadelenin çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı takım, milli müsabakalar nedeniyle verilen arada Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:06 Kaynak: AA
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