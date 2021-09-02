Beşiktaş, Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti - Son Dakika

Beşiktaş hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti.

Beşiktaş, TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleye siyah-beyazlılar; Emre Bilgin, Necip Uysal, Serdar Saatçı, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Gökhan Töre, Georges Nkoudou ve Güven Yalçın 11 ile başladı. Göktuğu Baytekin, Emirhan Delibaş, Emre Aydemir, Avtandil Duishoev, Valentin Rosier, Welinton Souza ve Josef de Souza ise yedek bekledi.

Beşiktaş, ilk yarıyı 38. dakikada Mehmet Topal'ın kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. Etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren siyah-beyazlılar, 49. dakikada Güven Yalçın'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. 51. dakikada Gökhan Töre ile skoru 3-0'a getiren Kartal, 57. dakikada da Güven Yalçın'ın golü ile de karşılaşmadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

-İHA-