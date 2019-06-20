Beşiktaş, Umut Meraş için Bursaspor ile anlaşma sağladı
55 dakika önce
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim, Adriano'dan boşalan sol bek mevkisine takviye yapmak için kollarını sıvadı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:13 Kaynak: DHA
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş
'ta yönetim, Adriano'dan boşalan sol bek mevkisine takviye yapmak için kollarını sıvadı.
Bir süredir Bursaspor
yönetimi ile genç sol bek Umut Meraş için görüşmelerde bulunan siyah beyazlılar, bugün yapılan görüşmede anlaşmayı gerçekleştirdi. Bonservis bedeli olarak 13 milyon TL üzerinden yapılan anlaşmanın kısa sürede sözleşmeye dökülerek resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi. Umut ile de 4 yıl üzerinden sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş, genç futbolcuya yıllık 450 bin Euro ödeyecek.
Beşiktaş, Umut Meraş transferinde sona geldi!
Dorukhan Toköz eski kulübünü unutmadı
Çernobil dizisiyle tekrar gündeme geldi! Beşiktaş'ın Kiev pozu ortaya çıktı
Kolarov, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi