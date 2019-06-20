Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Umut Meraş için Bursaspor ile anlaşma sağladı
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Beşiktaş, Umut Meraş için Bursaspor ile anlaşma sağladı

55 dakika önce

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim, Adriano'dan boşalan sol bek mevkisine takviye yapmak için kollarını sıvadı.

Beşiktaş, Umut Meraş için Bursaspor ile anlaşma sağladı, System.String[]
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim, Adriano'dan boşalan sol bek mevkisine takviye yapmak için kollarını sıvadı.
Bir süredir Bursaspor yönetimi ile genç sol bek Umut Meraş için görüşmelerde bulunan siyah beyazlılar, bugün yapılan görüşmede anlaşmayı gerçekleştirdi. Bonservis bedeli olarak 13 milyon TL üzerinden yapılan anlaşmanın kısa sürede sözleşmeye dökülerek resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi. Umut ile de 4 yıl üzerinden sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş, genç futbolcuya yıllık 450 bin Euro ödeyecek.


Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:13 Kaynak: DHA
Bursaspor, Beşiktaş, Spor
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