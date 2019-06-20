Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Umut Meraş transferini bitirdi
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Beşiktaş, Umut Meraş transferini bitirdi

23 dakika önce

Beşiktaş, uzun süredir dirsek temasında bulunduğu Bursaspor'un genç oyuncusu Umut Meraş transferinde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, Umut Meraş transferini bitirdi, System.String[]
Beşiktaş, uzun süredir dirsek temasında bulunduğu Bursaspor'un genç oyuncusu Umut Meraş transferinde mutlu sona ulaştı.

Bu sezon gösterdiği başarılı performansla İstanbul kulüplerinin radarına giren Burssaspor'un başarılı savunmacısı Umut Meraş transferde gülen taraf Beşiktaş oldu. 23 yaşındaki sol bek oyuncusu için Bursaspor ile her konuda anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, transferi önümüzdeki günlerde Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirerek, genç oyuncuyla resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Bursaspor ile 2022 yılına kadar mukavelesi bulunan Umut, geçtiğimiz sezon ligde 27 maçta forma giyip 2 de gol kaydetti. Şenol Güneş tarafından ilk kez A Milli Takıma davet edilen başarılı savunmacı ay-yıldızlı formayla ilk maçına ise 30 Mayıs'ta Yunanistan ile oynanan hazırlık mücadelede çıktı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:41 Kaynak: İHA
İstanbul, Bursaspor, Beşiktaş, Spor
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