Beşiktaş, Umut Meraş transferini bitirdi
7 dakika önce
Beşiktaş, uzun süredir dirsek temasında bulunduğu Bursaspor'un genç oyuncusu Umut Meraş transferinde mutlu sona ulaştı.
Beşiktaş
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:56 Kaynak: İHA
, uzun süredir dirsek temasında bulunduğu Bursaspor
'un genç oyuncusu Umut Meraş transferinde mutlu sona ulaştı. Bu sezon gösterdiği başarılı performansla İstanbul
kulüplerinin radarına giren Burssaspor'un başarılı savunmacısı Umut Meraş transferde gülen taraf Beşiktaş oldu. 23 yaşındaki sol bek oyuncusu için Bursaspor ile her konuda anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, transferi önümüzdeki günlerde Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirerek, genç oyuncuyla resmi sözleşmeyi imzalayacak. Bursaspor ile 2022 yılına kadar mukavelesi bulunan Umut, geçtiğimiz sezon ligde 27 maçta forma giyip 2 de gol kaydetti. Şenol Güneş
tarafından ilk kez A Milli Takıma davet edilen başarılı savunmacı ay-yıldızlı formayla ilk maçına ise 30 Mayıs'ta Yunanistan
ile oynanan hazırlık mücadelede çıktı.
(İHA)
Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum
Kolarov, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi
YSK, 23 Haziran İstanbul seçimi için seçmen listesine son şeklini verdi
İDO'dan "23 Haziran'da sefer iptali" iddialarına ilişkin açıklama geldi