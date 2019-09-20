Beşiktaş, uzatmalarda kaybetti

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi macerası mağlubiyetle başladı.

Siyah-beyazlı takım, Avrupa Ligi K Grubu ilk haftasında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine uzatmalarda yediği gollerle yenildi.

Narodny Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 14. dakikasında Andraz Sporar'ın golüyle 1-0 geriye düşen Beşiktaş, 29. dakikada Adem Ljajic'in penaltıdan, 45+1. dakikada Vasil Bozhikov'un kendi kalesine attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Slovan Bratislava, 58. dakikada Sporar ile beraberliği sağladı. Daha sonra girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Beşiktaş, uzatma bölümünde kalesinde üst üste goller gördü. Siyah-beyazlı takım, 90+3. dakikada Marin Ljubicic ve 90+4. dakikada Rharsalla'nın gollerine engel olamadı ve müsabakadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Karius'tan büyük hata

Beşiktaş'ın maçta yediği ilk gol, kaleci Loris Karius'un büyük hatası sonucunda geldi.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Slovan Bratislava kalecisi Greif'in uzun degajında Karius ceza sahası dışına çıkarak, savunma oyuncusu Pedro Rebocho'nun da takip ettiği topu uzaklaştırmaya çalıştı.

Loris Karius'un kafayla müdahalede bulunduğu top sağ taraftan ceza sahasına giren Sporar'ın önünde kaldı. Sporar da yerden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı.

Ruiz sakatlandı

Beşiktaşlı futbolcu Viktor Ruiz, geçirdiği sakatlık nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamadı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk müdahalesi saha içinde yapılan Ruiz'in yerine 74. dakikada Atiba Hutchinson oyuna dahil oldu.

İkinci maçı Wolverhampton ile

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K grubundaki ikinci maçını İngiliz ekibi Wolverhampton ile yapacak.

Karşılaşma 3 Ekim Perşembe günü Vodafone Park'ta yapılacak.

Slovan Bratislava da aynı gün deplasmanda Braga ile karşı karşıya gelecek.