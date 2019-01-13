Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Vagner Love Hakkında Disiplin Süreci Başlattı

Beşiktaş, Vagner Love Hakkında Disiplin Süreci Başlattı

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü, kadro dışı kalan Brezilyalı futbolcusu Vagner Love hakkında disiplin süreci başlattı.

Beşiktaş, Vagner Love Hakkında Disiplin Süreci Başlattı, System.String[]
Beşiktaş Kulübü, kadro dışı kalan Brezilyalı futbolcusu Vagner Love hakkında disiplin süreci başlattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadro dışı bırakılan sözleşmeli oyuncu Vagner Love'un, kulübümüzün bilgisi dışında röportaj vermesi ve söz konusu röportajda kullandığı ifadeler sebebiyle hakkında disiplin süreci başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:26 Kaynak: AA

Beşiktaş Spor Kulübü, Spor
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