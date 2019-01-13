Beşiktaş, Vagner Love Hakkında Disiplin Süreci Başlattı
1 saat önce
Beşiktaş Kulübü, kadro dışı kalan Brezilyalı futbolcusu Vagner Love hakkında disiplin süreci başlattı.
Beşiktaş Kulübü
, kadro dışı kalan Brezilyalı futbolcusu Vagner Love hakkında disiplin süreci başlattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadro dışı bırakılan sözleşmeli oyuncu Vagner Love'un, kulübümüzün bilgisi dışında röportaj vermesi ve söz konusu röportajda kullandığı ifadeler sebebiyle hakkında disiplin süreci başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:26 Kaynak: AA
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