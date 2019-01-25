Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Vagner Love ile Yollarını Ayırdı

Beşiktaş Vagner Love ile Yollarını Ayırdı

1 saat önce

Beşiktaşlı yönetici Ahmet Kavalcı, Vagner Love ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş Vagner Love ile Yollarını Ayırdı, System.String[]
Beşiktaşlı yönetici Ahmet Kavalcı, Vagner Love ile yolların ayrıldığını açıkladı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:16 Kaynak: İHA

Ahmet Kavalcı, Güncel
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