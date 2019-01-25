Beşiktaş Vagner Love ile Yollarını Ayırdı
1 saat önce
Beşiktaşlı yönetici Ahmet Kavalcı, Vagner Love ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Beşiktaşlı yönetici Ahmet Kavalcı
, Vagner Love ile yolların ayrıldığını açıkladı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:16 Kaynak: İHA
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