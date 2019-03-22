Son Dakika Haberleri: Beşiktaş-Vakıfbank: 0-3

Beşiktaş-Vakıfbank: 0-3

1 saat önce

SALON: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Arzu Emiroğlu (xx)BEŞİKTAŞ: Arelya (x), Olesia (x), Mia (xx), İkbal (xx), Hümay (x), Pınar (x), Fatma (x), Tuğçe (x)VAKIFBANK: Cansu (xxx), Robinson (xx), Melis (xxx), Ayça (xx), Sloetjes (xxx), Buket (xx),...

Beşiktaş-Vakıfbank: 0-3, System.String[]


SALON: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Arzu Emiroğlu (xx)

BEŞİKTAŞ: Arelya (x), Olesia (x), Mia (xx), İkbal (xx), Hümay (x), Pınar (x), Fatma (x), Tuğçe (x)

VAKIFBANK: Cansu (xxx), Robinson (xx), Melis (xxx), Ayça (xx), Sloetjes (xxx), Buket (xx), Lulio (xxx), Ebrar (xxx), Tuğba (xxx), Zehra (xxx)

SETLER: 25-22, 25-20, 25-13

SÜRE: 79 dakika (24,29,26)

VOLEYBOL AXA Sigorta Kadınlar Kupa Volley çeyrek final ikinci maçında Vakıfbank, Beşiktaş'ı 3-0 yenerek yarı finale kalmayı bildi. Maça etkili başlayan Vakıfbank ilk seti 25-22 kazanıp durumu 1-0'a getirdi. İkinci seti 25-20, üçüncü seti de 25-13'lük skorlarla galip bitiren Vakıfbank turu geçti. Vakıfbank, yarı finalde Fenerbahçe Opet- Türk Hava Yolları eşleşmesinin galibiyle oynayacak. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:36 Kaynak: DHA

Vestel, voleybol, Mustafa Kemal Atatürk, Beşiktaş, Spor
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