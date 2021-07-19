Beşiktaş, Valentin Rosier'in bonservisi için Sporting Lizbon'a 4.5 milyon euro ödeyecek

Beşiktaş ve Galatasaray'ın peşinde olduğu Rosier transferinde siyah-beyazlılar mutlu sona yakın. Sporting Lizbon'la her konuda anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, bu transfer için Portekiz ekibi 4.5 milyon euro ödeyecek.

SÖZLEŞME 4 YILLIK

A Spor'dan Sercan Dikme, Rosier transferinde Beşiktaş'la Sporting Lizbon taraflarının 4.5 milyon Euro'ya anlaştığını yazdı. Kevin N'Koudou'nun 'kum saati' paylaşımından günler sonra siyah-beyazlı ekip, Rosier transferinde sona geldi. Haberde, Beşiktaş'ın Rosier'le 4 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardığı; Rosier'in yıllık 1 milyon 350 bin euroya oynayacağı iddia ediliyor. Sporting ve Beşiktaş tarafları arasında son pürüzler giderilirse, Rosier önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip, siyah-beyazlı ekiple masaya oturacak.