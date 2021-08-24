Beşiktaş, Vavacars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Lig'in üçüncü haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü sahasında Vavacars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde kondisyon ve dayanıklılık koşuları yaptığı bildirildi. İdmanın 3 takım halinde oynanan turnuva maçlarıyla sona erdiği aktarıldı.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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