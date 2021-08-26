Beşiktaş, Vavacars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in üçüncü haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü sahasında Vavacars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleri ve koşuyla başladığı aktarıldı. İdmanın 5'e 2 pas çalışması ve gruplar halinde oynanan ayak tenisi maçları ile sona erdiği kaydedildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.