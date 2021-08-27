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Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak - Son Dakika

Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

27.08.2021 10:59
Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u mağlup eden Beşiktaş, ikinci haftada Gaziantep deplasmanında 0-0 berabere kaldı.

Gaziantep'i yenerek sezona başlayan Fatih Karagümrük'ün ikinci haftada Çaykur Rizespor'la oynadığı maç ise golsüz sona erdi.

İki takım arasında geçen sezon oynanan son maçı Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

N'Sakala forma giymeyecek

Geçen hafta oynanan Gaziantep maçında aniden yere yığılan ve sonrasında da hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala yarın oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Tedavisi evinde devam eden siyah-beyazlı oyuncunun milli takım arasının ardından antrenmanlara başlaması bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Gaziantep, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak - Son Dakika Spor


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