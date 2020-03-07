Beşiktaş ve Atletico Madrid'in kadın futbol takımlarından özel maç - Son Dakika
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Beşiktaş ve Atletico Madrid'in kadın futbol takımlarından özel maç

7 saat önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Vodafone Kupası ismiyle düzenlenen organizasyonda, Beşiktaş ile Atletico Madrid'in kadın futbol takımları karşı karşıya geldi.

Beşiktaş ve Atletico Madrid'in kadın futbol takımlarından özel maç, System.String[]

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Vodafone Kupası ismiyle düzenlenen organizasyonda, Beşiktaş ile Atletico Madrid'in kadın futbol takımları karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan ilk kadın futbol maçı olma özelliği taşıyan müsabakayı Atletico Madrid 2-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

İspanyol ekibinin gollerini, 37. dakikada Pena Ruiz ve 42. dakikada Olga Garcia kaydetti.

Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Fatih Avşar ve Fırat Fidan, hakem heyeti ile İspanyol takımının kaptanına çiçek verdi.

Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti. Kasapoğlu, düzenlenen ödül töreninde, "Kadınlar baş tacımız. Hepsinin Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Kadınlarımızın spora katkısı çok önemli. Onları spora davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, ödül töreninde kupayı iki takımın kaptanına birlikte verdi.

Kadın futbolunda taraftar rekoru kırıldı

Mücadeleyi 30 binden fazla siyah-beyazlı taraftar takip ederken, maç öncesinde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Karşılaşmayı izleyenler arasında kadın ve çocukların ağırlıklı olması dikkati çekti.

Müsabaka, Türkiye'de oynanan en kalabalık kadın futbol maçı olarak da tarihe geçti. İki takımın mücadelesi için 41 binin üzerinde bilet satıldığı, tribünlerde ise 33 bin taraftarın yer aldığı açıklandı.

Maçın sona ermesinin ardından iki takım oyuncuları, birlikte tribünler önünde tur atarak taraftarları selamladı. Taraftarlar, Beşiktaş atkısı hediye ettikleri İspanyol futbolculara "üçlü" çektirdi.

Atletico Madrid, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 08:08 Kaynak: AA
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