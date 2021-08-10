BEŞİKTAŞ VE BEYLİKDÜZÜ'NDE EĞLENCE MEKANLARINA DENETİM - Son Dakika

BEŞİKTAŞ ve Beylikdüzü'nde eğlence mekanlarına yapılan denetimlerde 3 gram uyuşturucu, 57 sahte içki, ruhsatsız tabanca ile 48 mermi ele geçirilirken, aranması bulunan bir kişi de gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde operasyonel birimler ve ilçe emniyet müdürlüğü personelinin desteğiyle, Beşiktaş ve Beylikdüzü'nde iş yerlerine yönelik denetim yapıldı. 7 ve 8 Ağustos'ta 300 polisle 11 eğlence mekanına düzenlenen denetimlerde 3 bin 390 kişinin GBT (Genel Bilgi Tarama ) sorgusu yapılırken, 3 gram uyuşturucu, 57 sahte içki, ruhsatsız tabanca ile 48 mermi ele geçirildi. Aranması bulunan bir kişi ise gözaltına alındı. Öte yandan denetimler sırasında 5 kişiye "Görevli Memura Mukavemet", 1 kişiye "Görevi Yaptırmamak için Direnme" ve "Kamu Malına Zarar Vermek" suçlarından adli işlem yapılırken, işletme sahiplerine ise "Müzik Yayın İhlali", "Sigortasız İşçi Çalıştırılması", "18 Yaşından Küçükleri İşletmeye Almak" ve "Kapalı Alanda Sigara İçmek" konularının ihlalinden idari işlem yapıldı. Polis ekiplerinin yaptığı denetimler kameraya da yansıdı.