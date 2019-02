Beşiktaş ve Fenerbahçe Kazanmak İçin Sahada

Şenol Güneş son kararını bu akşam verecekEzeli rekabette Fenerbahçe, iç sahada Beşiktaş üstünBeşiktaş, derbilerde Şenol Güneş ile yükseldiİki takım arasında olaylı maçlar dikkat çekiyorBeşiktaş'ta üç futbolcu sarı kart sınırındaAli DANAŞ - Olgucan KALKAN - İSTANBUL / DHABeşiktaş ile...

Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN - İSTANBUL/ DHA



Beşiktaş ile Fenerbahçe Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Yarın akşam saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Asım Yusuf Öz yaparken dördüncü hakemlik görevi Serkan Tokat'ın olacak.



Siyah beyazlılar, ligin ikinci devresinde yükselişe geçerek 5 maçın dördünden galip ayrılmış olmasına rağmen, şampiyonluk yarışındaki rakipleri olan Medipol Başakşehir ve Galatasaray'ın da aynı performansı göstermesiyle aradaki puan farkını azaltamamıştı. 22. hafta itibariyle Başakşehir'in 9, Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, kendisi gibi şiddetle puana ihtiyacı olan Fenerbahçe'yi yenerek yarışı sürdürmek istiyor.



ŞENOL GÜNEŞ SON KARARI BU AKŞAM VERECEK



Siyah beyazlı takımda hafta boyunca cevabı en çok merak edilen ve spor camiasında en çok konuşulan konu Ljajic'in yokluğunda Kagawa'nın oynayıp oynamayacağı oldu.



Transferin son gününde Dortmund'tan kiralanan Japon 10 numara, kısa sürede taraftarın yoğun sevgisini kazanmasına rağmen Şenol Güneş'in onbir için henüz yeterli görmediği bir oyuncu durumunda. Antalyaspor, B.B. Erzurumspor, Bursaspor ve E.Y. Malatyaspor maçlarında sonradan oyuna dahil olan Kagawa, Ljajic'in cezalı duruma düşmesiyle onbir için büyük bir şans yakaladı. Ancak bu fırsatın derbi maça denk gelmesi, teknik direktör Şenol Güneş'i risk almama ve takım içinden yeni bir çözüm ile kadro kurma düşüncesine de sevk etmiş durumda.



İdmanlarda Kagawa'lı ve Kagawa'sız farklı kadrolar üzerinde duran Güneş, son tercihine bu akşam yapacağı taktik idmanda karar verecek. Kagawa'nın onbirde olduğu kadroda orta sahayı Atiba ve Dorukhan'dan oluşturan Güneş, bir sürprize imza atarak Dorukhan'ın on numarada oynadığı ve orta sahanın Atiba-Medel'den oluştuğu ikinci seçenek ile Kagawa'nın olmadığı ve Güven'in 10 numara pozisyonunda olduğu 3. seçeneği de denemiş durumda. Cezası biten Quaresma'yı da sürekli onbirde oynatan tecrübeli teknik adam, sol kanat için de Caner Erkin ve Lens'in olduğu iki seçenek üzerinde duruyor. Defans hattında değişiklik yapmayacak olan Güneş'in geri dörtlüsü Gökhan Gönül-Vida-Mirin-Adriano şeklinde olurken, santrforda ise yine Burak Yılmaz oynayacak.



Siyah beyazlıların Fenerbahçe karşısındaki tahmini onbiri; Karius-Gökhan Gönül-Vida-Mirin-Adriano - Atiba- Medel -Quaresma-Dorukhan-Caner (Lens)-Burak şeklinde.



EZELİ REKABETTE FENERBAHÇE, İÇ SAHADA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN



İki ezeli rakip yarın akşam 349. derbi maçına çıkacak.



Geride kalan 348 derbi karşılaşmasında sarı-lacivertli ekibin üstünlüğü göze çarpıyor. 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan dostluk maçıyla başlayan rekabette, Fenerbahçe'nin 132 galibiyeti bulunurken, 124 maçta kazanan taraf Beşiktaş oldu. 92 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Fenerbahçe 479 gol atarken, Beşiktaş rakibine 437 golle karşılık verdi.



İki ekip arasında ligde oynanan derbi maçlarda da Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.



Ezeli rakipler lig tarihinde de 125 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda Fenerbahçe 46, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. Taraflar 39 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda Fenerbahçe 138 gol kaydederken, Beşiktaş 137 kez rakip fileleri havalandırdı.



Siyah-Beyazlı ekip Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbi maçlarda ise rakibine üstünlük kurmuş durumda. İç sahada Fenerbahçe'yi toplamda 171 kez konuk eden Beşiktaş, bu karşılaşmaların 84'ünde sahadan galibiyetle ayrılırken, Fenerbahçe 43 maçta galip gelme başarısı gösterdi. Taraflar 44 maçta ise eşitliği bozamadı.



BEŞİKTAŞ, DERBİLERDE ŞENOL GÜNEŞ İLE YÜKSELDİ



Beşiktaş, Şenol Güneş ile çıktığı derbilerde rakiplerine üstünlük kurmuş durumda.



Şenol Güneş'in göreve gelmeden önceki 10 sezonda Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı derbi maçlarda oldukça kötü bir istatistik yakalayan siyah beyazlılar galibiyetlerde bir hayli geride kalmıştı. 2015-16 sezonuyla birlikte Beşiktaş'ta görev almaya başlayan Şenol Güneş, siyah beyazlıların bu kaderini değiştirdi ve derbilerde üstünlük kurmaya başladı. Son 4 yılda Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı ligde çıktığı 14 maçın 7'sini kazanan Şenol Güneş'li Beşiktaş, bu maçlarda 4 kez berabere kalırken, sahadan 3 mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, 2015-16 sezonundan beri Süper Lig'de Fenerbahçe ile 7 kez karşılaşırken bu maçlardan 2'sini siyah-beyazlı ekip, 2'sini de Fenerbahçe kazandı. 4 maç da beraberlikle sonuçlandı.



İKİ TAKIM ARASINDA OLAYLI MAÇLAR DİKKAT ÇEKİYOR



Ezeli rekabette son yıllarda oynanan karşılaşmalar yaşanan olaylarla dikkat çekiyor.



Oldukça yüksek gerilimlerin yaşandığı karşılaşmalara kırmızı kartlar ve kavgalar damga vururken, geçen sezon Türkiye Kupası rövanş maçında Kadıköy'de oynanan ve yarıda kalan karşılaşma bu maçların doruk noktası oldu. Türkiye Kupası'nın Vodafone Park Stadı'nda oynanan ilk karşılaşması da yine kavgalar ve kırmızı kartlarla uzun süre gündemde kalan bir karşılaşma olmuştu. İki takım arasındaki en sakin maçlardan biri olarak görülen bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada bile, Caner Erkin'in maçın bitiminden sonra gördüğü kırmız kart, gerilimin her an olabileceğinin bir göstergesi. Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinde en çok sinirli olan ve kart gören futbolcu ise Ricardo Quaresma. Portekizli yıldız Beşiktaş forması giydiği 5 sezonda 13 Fenerbahçe derbisine çıkarken, bunların 10'unda kart görmeyi başardı. Yıldız futbolcu, sarı-lacivertli ekiple oynanan karşılaşmalarda 8 sarı ve 2 kırmızı kart gördü. Teknik direktör Şenol Güneş'in zorlu mücadele öncesinde Quaresma ile özel bir görüşme yaparak sakin kalmasını ve kartlık hareketlerde bulunmamasını istemesi bekleniyor.



BEŞİKTAŞ'TA ÜÇ FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA



Beşiktaş'ta üç futbolcu Fenerbahçe karşısına sarı kart sınırında çıkacak.



3'er sarı kartı bulunan Dorukhan, Medel ve Necip, Fenerbahçe karşısında forma giyip sarı kart görmeleri durumunda 24. haftada deplasmanda oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor maçında takımını yalnız bırakacak.

