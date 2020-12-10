Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin cezaları onandı - Son Dakika

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin cezaları onandı

10.12.2020 17:49
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin cezaları onandı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye verilen para cezalarını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye verilen para cezalarını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, TFF Tahkim Kurulu kararları şöyle:

Tuzlaspor ve futbolcu Hurşit Taşçı ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 25.07.2020 tarih ve E.2020/83 - K.2020/191 sayılı kararına itirazları incelendi. Tahkim Kurulu'nun, 12.11.2020 tarihli ara kararı gereğince incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oy birliği ile,

Tuzlaspor ve futbolcu Çağrı Can Tanrıbilir ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 25.07.2020 tarih ve E.2020/98 - K.2020/192 sayılı kararına itirazları incelendi. Tahkim Kurulu'nun 12.11.2020 tarihli ara kararı gereğince incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oy birliği ile,

Elazığ Belediye Spor Futbol Kulübü'nün futbolcu Hayrettin Cengiz ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.09.2020 tarih ve E.2020/189 - K.2020/302 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oy birliği ile,

Bursaspor Kulübü'nün idarecisi Besim Hacıoğulları ile ilgili PFDK'nın 03.12.2020 tarihli E.2020-2021/377 K.2020-2021/470 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Bursaspor Kulübü'nün idarecisi Besim Hacıoğulları'nın müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Erteleme talebinin reddine, oy birliği ile,

Beşiktaş'ın PFDK'nın 03.12.2020 tarihli E.2020-2021/374 K.2020-2021/480 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Beşiktaş'ın müsabaka sonrası yapılacak flaş röportajların 30 dakika içinde tamamlanmamasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/13. maddesi uyarınca 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile,

Fenerbahçe ve idarecisi Alper Pirşen ile ilgili PFDK'nın 03.12.2020 tarihli E.2020-2021/374 K.2020-2021/479 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 10.12.2020 Perşembe günü saat 15.30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin idarecisi Alper Pirşen ve Kulüp vekili Av. Uğur Oker'in hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe'nin kulüp resmi sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Fenerbahçe'nin idarecisi Alper Pirşen'in sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca İhtar cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile,

Denizlispor Kulübü idarecisi Uğur Bağbaşlıoğlu ile ilgili PFDK'nın 03.12.2020 tarihli E.2020-2021/372 K.2020-2021/470 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Denizlispor Kulübü idarecisi Uğur Bağbaşlıoğlu'nun müsabaka hakemine yönelik hakareti ve tehdidi nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin cezaları onandı - Son Dakika Spor


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