Beşiktaş ve Fenerbahçe, sağ bek Nahuel Molina için transfer yarışında!
Önümüzdeki sezon sağ bek pozisyonundaki belirsizliklerin sürdüğü Beşiktaş ve Fenerbahçe, bu bölgeye takviye adına çalışmalarını sürdürürken gündeme gelen son isim Arjantinli Nahuel Molina oldu.
Önümüzdeki sezon sağ bek pozisyonundaki belirsizliklerin sürdüğü Beşiktaş ve Fenerbahçe, bu bölgeye takviye adına çalışmalarını sürdürürken gündeme gelen son isim Arjantinli Nahuel Molina oldu. Boca Junior ile sözleşmesi sona eren oyuncu boşa çıkarken iki Türk ekibinin de oyuncunun transferi adına devrede oldukları belirtildi.
Infobae'ye göre Avrupa'da oynamak adına Boca Juniors ile olan kontratının bitmesiyle takımdan ayrılan Molina için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yanı sıra İtalya'dan Udinese ve İspanya'dan da Sevilla'nın devrede oldukları aktarılıyor.
Şu an itibariyle serbest durumda olan 22 yaşındaki sağ bek için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek olsa da kulübü Boca'nın 600 bin Euro'luk bir yetiştirme bedeli elde edeceği belirtilmekte.(Fanatik)
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 21:07
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