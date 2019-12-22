Beşiktaş ve Fenerbahçe takımları stada ulaştı - Son Dakika
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Beşiktaş ve Fenerbahçe takımları stada ulaştı

6 saat önce

Süper Lig'in 16'ncı hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında bu akşam saat 19.00'da Beşiktaş'ı konuk edecek.

Beşiktaş ve Fenerbahçe takımları stada ulaştı, System.String[]

Süper Lig'in 16'ncı hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında bu akşam saat 19.00'da Beşiktaş'ı konuk edecek. İki takım da yoğun güvenlik önlemleri altında Ülker Stadyumu'na ulaştı.

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan karşılaşma öncesinde Ülker Stadyumu'nda alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekerken, iki takım da polis eskortları eşliğinde stadyuma ulaştı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden saat 17.15'te çıkan Beşiktaş, taraftarlarının desteğiyle tesislerden ayrılırken, Fenerbahçe ise saat 17.00'de Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket etti. Sarı lacivertli taraftarlar da meşalelerle takımlarını derbiye uğurladı.

İki takım da stada giriş yaparak maç saatini beklemeye başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İki takım otobüsünün stada gelişi

: Mesut IŞIK


Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 06:02 Kaynak: DHA
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