Beşiktaş ve Galatasaray, Abdülkadir Parmak için savaşa tutuştu

Kapanmayla ilgili bir öneride bulundu! Gerçekleşirse vatandaş biraz olsun rahatlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın devre arası transfer döneminde Parmak'ı çok istediği ancak Trabzonspor yönetiminin oyuncuyu Galatasaray'a vermeye çalıştığı iddia edildi. Bu yüzden Parmak, sezonun ikinci yarısında kadroya giremedi.

TERİM ÇOK İSTİYOR

Fatih Terim'in yeni sezonda takımın başında kalması durumunda oyuncuyu istediği ve Trabzonspor'un kapısının tekrar çalınacağı belirtiliyor. Ancak Parmak'ın şu andaki tercihi Beşiktaş'tan yana.

DORUKHAN'LA ANLAŞILAMADI

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve bir türlü sözleşme imzalamayan Dorukhan Toköz yerine, Beşiktaş Yönetiminin ve Sergen Hoca'nın boşluğu Abdulkadir Parmak ile doldurmak istediği ve bu transferde ısrarcı olduğu vurgulanıyor.