Beşiktaş ve Galatasaray Derbisinde Düdük Ali Şansalan'da

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Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. 30 Nisan Pazar akşamı oynanacak mücadelede düdük çalacak hakem belli oldu.

DERBİDE ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Dolmabahçe'de oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Ali Şansalan düdük çalacak. Zirveyi yakından ilgilendiren bir diğer mücadelede Sivasspor- Fenerbahçe maçının hakemi ise Zorbay Küçük oldu.

İşte Süper Lig'in 32. haftasında görev yapacak hakemler: