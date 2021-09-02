Beşiktaş ve Galatasaray, Mohamed Elneny için birbirine girdi

Kayınpederiyle birlikte olan gelin konuştu: Ne olduysa kocam askerdeyken oldu

Yerde yatan eşi için dakikalarca çırpındı! Bir detay var ki, örnek alınası

Orta saha arayan Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemine aynı isimler geliyor. Arsenal'a Elneny için Beşiktaş teklif yaptı, devreye Galatasaray girdi. Sarı-Kırmızılılar'da Mısırlı orta saha için önerisini sundu.

KARTAL'A DAHA YAKIN

Arsenal'da kadroda düşünülmeyen Elneny, Beşiktaş'a daha yakın. Sergen Yalçın bu futbolcuyu çok seviyor ve Şampiyonlar Ligi faktörü de var.

"HÜCUM OYNAMAYI ÖĞRETTİK"

Sergen Yalçın, Rıdvan Dilmen'in programında Elneny hakkında, "Klasik ön liberoydu. Ona önde oynayabileceğini söyledik. İki yönlü oynadığında kendisi de farkına vardı karakterinin. Çok beğendiğim bir oyuncu, takımımda isterim" ifadelerini kullanmıştı.