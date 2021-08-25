Beşiktaş ve Gaziantep FK arasında geçen karşılaşması sırasında yere yığılan N'Sakala, futbol oynamaya devam edebilecek

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Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta bir anda yere yığılan ve apar topar hastaneye kaldırılan N'Sakala yürekleri ağza getirmişti. Siyah-beyazlı kulüp futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu ve tetkikler yapılacağını belirtmişti. O tetkiler yapıldı ve Kongolu ismin son durumu netlik kazandı.

YAKIN ZAMANDA ANTRENMANLARA BAŞLAYACAK

TRT Spor'un haberine göre; Fabrice N'Sakala'nın futbol oynamasına engel bir durum olmadığı ve yakın zamanda siyah beyazlı ekiple antrenmanlara başlayacağı belirtildi.