Son Dakika › Spor › Beşiktaş ve Göztepe'nin takım otobüsleri stada ulaştı - Son Dakika Spor
Beşiktaş ve Göztepe'nin takım otobüsleri stada ulaştı
6 saat önce
SÜPER Lig'in 19'uncu haftasında bugün kapıları açacak Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, geniş güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:43 Kaynak: DHA
SÜPER Lig'in 19'uncu haftasında bugün kapıları açacak Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, geniş güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı. Beşiktaş takımını taşıyan otobüs eskort eşliğinde stadın otoparkına yanaşırken, İzmir Emniyeti çevrede kuş uçurtmadı. Göztepe de Beşiktaş'la birlikte saat 14.30'da yeni evine giriş yaptı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Beşiktaş ve Göztepe otobüslerinin stada girişiGüvenlik önlemlerinden detaylar
- İzmir
Son Dakika Beşiktaş, Göztepe maçı için kural hatası iddiasıyla başvuru yapacak Emre Kocadağ: Beşiktaş masaya yumruğunu vurduğunda yıkıp geçecek Falcao'dan sakatlık açıklaması: Rahatsızlık hissettim, risk almak istemedim Konyaspor - Galatasaray maçında Radamel Falcao ve Saracchi sakatlandı