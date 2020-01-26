Beşiktaş ve Göztepe'nin takım otobüsleri stada ulaştı - Son Dakika
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Beşiktaş ve Göztepe'nin takım otobüsleri stada ulaştı

6 saat önce

SÜPER Lig'in 19'uncu haftasında bugün kapıları açacak Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, geniş güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.

Beşiktaş ve Göztepe'nin takım otobüsleri stada ulaştı, System.String[]

SÜPER Lig'in 19'uncu haftasında bugün kapıları açacak Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, geniş güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı. Beşiktaş takımını taşıyan otobüs eskort eşliğinde stadın otoparkına yanaşırken, İzmir Emniyeti çevrede kuş uçurtmadı. Göztepe de Beşiktaş'la birlikte saat 14.30'da yeni evine giriş yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Beşiktaş ve Göztepe otobüslerinin stada girişiGüvenlik önlemlerinden detaylar


- İzmir
Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:43 Kaynak: DHA
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