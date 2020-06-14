Beşiktaş ve İstanbul Başakşehir'den Muslera için geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş ve İstanbul Başakşehir kulüpleri, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Beşiktaş ve İstanbul Başakşehir kulüpleri, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Fernando Muslera. Bir an önce sağlığına kavuşmanı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün açıklamasında ise, "Geçmiş olsun Fernando Muslera, geçmiş olsun Galatasaray. En kısa sürede sahalara dönmeni temenni ediyoruz." denildi. Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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