Beşiktaş ve Konyasporlu futbolcular epilepsiye dikkat çekti - Son Dakika

Beşiktaş ve Konyasporlu futbolcular epilepsiye dikkat çekti

07.02.2021 20:02
Beşiktaş ve Konyasporlu futbolcular epilepsiye dikkat çekti, System.String[]

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ve Konyaspor karşı karşıya gelirken, 2 takım futbolcuları epilepsi hastalığına dikkat çekmek için seremoniye gözlükle çıktılar.

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ve Konyaspor karşı karşıya gelirken, 2 takım futbolcuları epilepsi hastalığına dikkat çekmek için seremoniye gözlükle çıktılar.

Beşiktaş ve Konyasporlu futbolcular, epilepsi hastalığına dikkat çekti. Beşiktaş'ın evinde oynanan karşılaşma öncesinde seremoniye çıkan Beşiktaş ve Konyasporlu futbolcular, Epilepsi ile Savaş Derneği'nin 'Epilepsi için bak' kampanyasına destek olmak amacıyla epilepsinin global rengi olan mor gözlükler takarak sahaya çıktı. 2 takım futbolcuları İstiklal Marşı'nı bu gözlüklerle söyledi.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Konyaspor, Epilepsi, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş ve Konyasporlu futbolcular epilepsiye dikkat çekti - Son Dakika


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