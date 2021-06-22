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Beşiktaş ve Sergen Yalçın arasında sular durulmuyor: Dönüşü yok artık, çalışmayacağım - Son Dakika

Beşiktaş ve Sergen Yalçın arasında sular durulmuyor: Dönüşü yok artık, çalışmayacağım

22.06.2021 08:22

Beşiktaş'ta adeta Sergen Yalçın depremi yaşanıyor. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'la yola devam etmeme kararı aldığını söyledi. Dilmen yaptığı açıklamada, "Biraz önce görüştüğümde, 'yazabilirsin hocam' dedi. 'Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım' dedi" ifadelerine yer verdi.

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'la yeni sözleşme görüşmeleri yılan hikayesine dönen Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlı kulüple yola devam etmeyeceğini söyledi. Dilmen, Sergen Yalçın ile konuştuğunu ve başarılı hocadan izin alarak paylaşımı yaptığını belirtti.

"KARARININ KESİN OLDUĞUNU HİSSETTİM"

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Süreç uzadıkça hergün daha fazla üzülüyordu! Biraz önce görüştüğümde, 'yazabilirsin hocam' dedi. 'Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım' dedi. Ben yine de; Beşiktaş Başkanı ve yönetiminin, Sergen hocalarını çok seven taraftarlarıyla bir şekilde tekrar bir araya gelmesini bütün samimiyetimle arzuluyorum! Beşiktaş-Sergen Yalçın kopması beni Fenerbahçeli bir futbol adamı olarak üzdü. Israrla büyüğü olarak tavsiyeme rağmen kararının kesin olduğunu hissettim! Umarım yanılırım!"

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi: Dönüşü yok artık, çalışmayacağım
Beşiktaş ve Sergen Yalçın arasında sular durulmuyor: Dönüşü yok artık, çalışmayacağım

Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Yılan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş ve Sergen Yalçın arasında sular durulmuyor: Dönüşü yok artık, çalışmayacağım - Son Dakika Spor


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