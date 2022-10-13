BEŞİKTAŞ VE ŞİŞLİ'DEKİ EĞLENCE MEKANLARINA DENETİM; 6 MEKANA 5 MİLYON 916 BİN LİRA CEZA - Son Dakika
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BEŞİKTAŞ VE ŞİŞLİ'DEKİ EĞLENCE MEKANLARINA DENETİM; 6 MEKANA 5 MİLYON 916 BİN LİRA CEZA

13.10.2022 17:53
BEŞİKTAŞ VE ŞİŞLİ'DEKİ EĞLENCE MEKANLARINA DENETİM; 6 MEKANA 5 MİLYON 916 BİN LİRA CEZA

BEŞİKTAŞ ve Şişli'de eğlence mekanlarına yönelik yapılan eş zamanlı denetimde, aranan 4 kişi yakalandı.

BEŞİKTAŞ ve Şişli'de eğlence mekanlarına yönelik yapılan eş zamanlı denetimde, aranan 4 kişi yakalandı. 1 adet ruhsatsız tabanca, 3.1 gram uyuşturucu, çok sayıda bandrolsüz ve kaçak içki ele geçirildi. 6 eğlence mekanına toplam 5 milyon 916 bin 458 lira para cezası kesilirken, ruhsatsız olduğu anlaşılan 1 işletme mühürlendi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün, Beşiktaş ve Şişli'deki 11 eğlence mekanına yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda, 952 kişi sorgulandı, aranması bulunan 4 kişi yakalandı.

Öte yandan denetim kapsamında, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3.1 gr uyuşturucu madde, 194 adet TAPDK belgesi olmayan dolu alkol şişesi, 40 adet sahte olduğu değerlendirilen dolu alkol şişesi ele geçirildi.

6 MEKANA TOPLAM 5 MİLYON 916 BİN LİRA CEZA KESİLDİ Denetimler sonucu, 4 işletmeye sigortasız işçi çalıştırmaktan, 2 işletmeye kapalı alanda sigara içme ihlalinden, bir işletmeye yasaklı saatte canlı müzikten, bir işletmeye yaşı küçük işçi çalıştırmaktan idari işlem yapıldı. 6 eğlence mekanına toplam 5 milyon 916 bin 458 lira para cezası kesildi.

BİR EĞLENCE MEKANI MÜHÜRLENDİ

Ruhsatsız olduğu anlaşılan bir eğlence mekanı ise mühürlenerek faaliyetine son verildi.

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Kaynak: DHA

Beşiktaş, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ VE ŞİŞLİ'DEKİ EĞLENCE MEKANLARINA DENETİM; 6 MEKANA 5 MİLYON 916 BİN LİRA CEZA - Son Dakika

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SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ VE ŞİŞLİ'DEKİ EĞLENCE MEKANLARINA DENETİM; 6 MEKANA 5 MİLYON 916 BİN LİRA CEZA - Son Dakika
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