Beşiktaş ve Trabzonspor, Kanga transferi için yarışıyor! Son dakika - Son Dakika

Beşiktaş ve Trabzonspor, Kanga transferi için yarışıyor! Son dakika

Devre arasından bu yana Bordo-Mavililer'in kadrosuna katmaya çalıştığı Guelor Kanga'nın talipleri artıyor.

Beşiktaş ve Trabzonspor, Kanga transferi için yarışıyor! Son dakika, System.String[]

Devre arasından bu yana Bordo-Mavililer'in kadrosuna katmaya çalıştığı Guelor Kanga'nın talipleri artıyor. Beşiktaş'ın listesinde bulunan 29 yaşındaki orta saha, kulübü Sparta Prag'ın yaptığı yeni kontrat teklifini geri çevirdi.


Çek basınına göre yeni maceraya atılmak istediğini kulübüne söyleyen Kanga ile Al Ahli ve İspanya'dan Celta Vigo da yakından ilgileniyor.


Bu sezon çıktığı toplam 24 resmi maçta 11 gol, 8 asistlik performans ortaya koyan Gabonlu futbolcu, özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ile yaptıkları her iki karşılaşmada fark yaratmıştı. O gün Fırtına'nın radarına giren Kanga konusunda hem yönetim hem de teknik direktör Hüseyin Çimşir ısrarcı.


Sparta Prag, Trabzonspor, Beşiktaş, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 11:02 

Son Dakika Spor Beşiktaş ve Trabzonspor, Kanga transferi için yarışıyor! Son dakika - Son Dakika Spor
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