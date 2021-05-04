Beşiktaş, Vedat Muriqi'yi kiralamak için harekete geçti - Son Dakika

Beşiktaş, Vedat Muriqi'yi kiralamak için harekete geçti

04.05.2021 23:21

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlıların yeni golcüsü için gündeme gelen isim ise bomba etkisi yarattı. Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'yi kiralamak için Kartal'ın sezon sonunda harekete geçeceği iddia edildi.

Sergen Yalçın yönetimindeki lider Beşiktaş, haftasonu Galatasaray'ı yenmesi halinde büyük oranda sezonu şampiyon tamamlayacak. Önümüzdeki sezon hem Şampiyonlar Ligi hem de ligi götürecek iyi bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılarda gündem Vedat Muriç.

KİRALAMAK İÇİN HAREKETE GEÇİYORLAR

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Beşiktaş'ın Vedat Muriqi hamlesini duyurdu. Youtube'da Transfer TV kanalında açıklamalarda bulunan Uzundurukan, Lazio'da forma şansı bulamayan Vedat için Beşiktaşlı yöneticilerin Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda İtalyan ekibinin kapısını çaldığını belirtti. Lazio'nun da bu transfere yeşil ışık yaktığını belirten Uzundurukan, "Beşiktaş bu transferi ciddi anlamda düşünüyor ama bonservisi yüksek olduğu için Vedat'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor" dedi.

Beşiktaş, Vedat Muriqi'yi kiralamak için harekete geçti

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Vedat Muriqi'yi kiralamak için harekete geçti - Son Dakika Spor


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