Beşiktaş, Vedat Muriqi'yi kiralamak için harekete geçti

Sergen Yalçın yönetimindeki lider Beşiktaş, haftasonu Galatasaray'ı yenmesi halinde büyük oranda sezonu şampiyon tamamlayacak. Önümüzdeki sezon hem Şampiyonlar Ligi hem de ligi götürecek iyi bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılarda gündem Vedat Muriç.

KİRALAMAK İÇİN HAREKETE GEÇİYORLAR

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Beşiktaş'ın Vedat Muriqi hamlesini duyurdu. Youtube'da Transfer TV kanalında açıklamalarda bulunan Uzundurukan, Lazio'da forma şansı bulamayan Vedat için Beşiktaşlı yöneticilerin Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda İtalyan ekibinin kapısını çaldığını belirtti. Lazio'nun da bu transfere yeşil ışık yaktığını belirten Uzundurukan, "Beşiktaş bu transferi ciddi anlamda düşünüyor ama bonservisi yüksek olduğu için Vedat'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor" dedi.