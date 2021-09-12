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Beşiktaş'tan Vida ve Teixeira açıklaması - Son Dakika

Beşiktaş'tan Vida ve Teixeira açıklaması

12.09.2021 13:29
Beşiktaş'tan Vida ve Teixeira açıklaması, System.String[]

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Domagoj Vida'nın yapılan MR görüntülemesinde ayak iç adale grubunda ve taban altı bağ dokusunda ödem ve zorlanma, Alex Teixeira'nın değerlendirmesinde ise uyluk arka adalesinde ise gerilme saptandığını açıkladı.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Domagoj Vida'nın yapılan MR görüntülemesinde ayak iç adale grubunda ve taban altı bağ dokusunda ödem ve zorlanma, Alex Teixeira'nın değerlendirmesinde ise uyluk arka adalesinde ise gerilme saptandığını açıkladı.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 4. haftasında sahasında karşılaştığı ve 3-0 galip ayrıldığı Yeni Malatyaspor karşılaşmasında Domagoj Vida ve Alex Teixeira'nın sakatlanmıştı. Siyah-beyazlılar bu futbolcular ile ilgili resmi internet sitesinden yaptığı sağlık durumu bilgilendirmesinde, "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Domagoj Vida'nın yapılan MR görüntülemesinde ayak iç adale grubunda ve taban altı bağ dokusunda (plantar fasia) ödem ve zorlanma tespit edilmiş, aynı müsabakada oyuna devam edemeyen bir diğer oyuncumuz Alex Teixeira'nın yapılan değerlendirmesinde ise uyluk arka adalesinde ise gerilme saptanmıştır. Vida ile Teixeira'nın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Alex Teixeira, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Vida ve Teixeira açıklaması - Son Dakika Spor


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