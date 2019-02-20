Beşiktaş Vodafone Park Çevresinde Gerçekleştirilen Bombalı Saldırıya İlişkin Görülen Davada...
49 dakika önce
IHAAW140002-ASA/20-02-2019- Beşiktaş Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin görülen davada Cumhuriyet Savcısı, 5 sanığın 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.
IHAAW140002-ASA/20-02-2019
- Beşiktaş Vodafone Park
çevresinde gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin görülen davada Cumhuriyet Savcısı
, 5 sanığın 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. 20.02.2019 14: 00: 02 TSI
NNNN - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:05 Kaynak: İHA
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz Takımdan Ayrı Çalıştı!
Büyük Beşiktaş Yürüyüşü'nden Yönetime Manifesto
Devlet Bahçeli: Fenerbahçe Diz Çöktü, Şuna Bir de Biz Vuralım Yaklaşımı Beşiktaş'a Yakışmaz
Evden Kaçan 2 Kız, Bileklerini Keserken Bulundu