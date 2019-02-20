Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Vodafone Park Çevresinde Gerçekleştirilen Bombalı Saldırıya İlişkin Görülen Davada...

Beşiktaş Vodafone Park Çevresinde Gerçekleştirilen Bombalı Saldırıya İlişkin Görülen Davada...

49 dakika önce

IHAAW140002-ASA/20-02-2019- Beşiktaş Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin görülen davada Cumhuriyet Savcısı, 5 sanığın 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Beşiktaş Vodafone Park Çevresinde Gerçekleştirilen Bombalı Saldırıya İlişkin Görülen Davada..., System.String[]
IHAAW140002-ASA/20-02-2019

- Beşiktaş Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin görülen davada Cumhuriyet Savcısı, 5 sanığın 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. 20.02.2019 14: 00: 02 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:05 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcısı, Beşiktaş, Vodafone Park, 3. Sayfa
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