Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Vodafone Park Çevresinde Gerçekleştirilen Bombalı Saldırıya İlişkin Davada Cumhuriyet...

Beşiktaş Vodafone Park Çevresinde Gerçekleştirilen Bombalı Saldırıya İlişkin Davada Cumhuriyet...

55 dakika önce

Beşiktaş Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin davada cumhuriyet savcısı, 5 sanığın 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Beşiktaş Vodafone Park Çevresinde Gerçekleştirilen Bombalı Saldırıya İlişkin Davada Cumhuriyet..., System.String[]
Beşiktaş Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin davada cumhuriyet savcısı, 5 sanığın 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:39 Kaynak: İHA

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