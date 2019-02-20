Beşiktaş Vodafone Park Çevresinde Gerçekleştirilen Bombalı Saldırıya İlişkin Davada Cumhuriyet...
55 dakika önce
Beşiktaş Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin davada cumhuriyet savcısı, 5 sanığın 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.
Beşiktaş Vodafone Park
çevresinde gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin davada cumhuriyet savcısı, 5 sanığın 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:39 Kaynak: İHA
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